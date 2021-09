Salerno, trovato in possesso di 20 dosi di cocaina: arrestato 24enne Lo stupefacente è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno hanno tratto in arresto nel pomeriggio di ieri un 24enne salernitano.

I militari hanno individuato il giovane, già noto per altre vicende giudiziarie, in via Santa Margherita, dove lo hanno fermato per sottoporlo a controllo e perquisizione. La perquisizione, poi estesa al proprio domicilio, ha rivelato il possesso di 20 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, 230 euro in contanti - probabile provento dell’attività illecita - ed un bilancino di precisione. L'uomo è stato tratto in arresto e associato al proprio domicilio in attesa dell’udienza di lunedì. Si tratta dell’ennesimo arresto per il contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri, sempre attenti al delicato settore anche nel periodo dell’emergenza Covid.