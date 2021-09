Muore schiacciato da un trattore: domani l'ultimo saluto a Giuseppe Lupo "Caggiano perde un figlio. Mentre altri abbandonavano questa terra, lui l'amava e la coltivava"

La tragica morte del giovane Giuseppe Lupo, 33enne di Caggiano che ha perso la vita schiacciato da un trattore, ha colpito nel profondo il cuore della comunità. La città si preparà all'ultimo saluto, si terranno domani alle 11, nella chiesa del Santissimo Salvatore i funerali del ragazzo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, anche l'amministrazione comunale di Caggiano ha deciso di affidare ai social il proprio ricordo ed il proprio dolore:

"Caggiano piange la prematura perdita di un suo figlio. Figlio di una terra di agricoltori, Giuseppe pur essendosi brillantemente laureato in ingegneria, in questa terra, ci credeva e vi lavorava con impegno e passione. Mentre altri l'abbandonavano, lui l'amava e la coltivava.

Oggi in quella terra vi ha trovato la morte. Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla sua famiglia, ai genitori Pasquale e Carmela, alla sorella Antonietta, al fratello Donato e ai parenti tutti."