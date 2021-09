Ruba portafogli di una cancelliera nella Cittadella Giudiziaria: arrestato In carcere 42enne di Montecorvino: avrebbe derubato anche una impiegata del Ruggi e un magistrato

Ruba il portafogli di una cancelliera all'interno della cittadella giudiziaria di Salerno: in carcere 42enne di Montecorvino Rovella. Sono scattate le manette per P.I., arrestato dagli agenti dalla sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Polizia di Stato perchè accusato di furto aggravato commesso con destrezza e su cose esistenti in ufficio stabilimenti pubblici.

L’uomo, lo scorso 18 agosto, all’interno della Cittadella Giudiziaria di Salerno, negli uffici del giudice per le indagini preliminari al terzo piano dell’edificio “C”, ha sottratto il portafogli ad una cancelliera esperta, prelevandolo dalla borsa che la donna aveva lasciato incustodita sulla scrivania della sua postazione di lavoro, nella stanza 314.

Dopo la denuncia della cancelliera, sono immediatamente partite le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla locale sezione di polizia giudiziaria. Le prime verfiche hanno riguardato l'analisi sia del registro di accesso del pubblico all’interno della cittadella giudiziaria e le immagini del sistema di videosorveglianza degli uffici giudiziari e di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze della cittadella.

Proprio grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato individuato un uomo che, entrato in cittadella dall’ingresso di via Dalmazia alle ore 10.50, alle ore 11.36 è uscito dalla stanza 314 dell’ufficio gip dirigendosi verso le scale con in mano un portafogli da donna. Poco dopo, su via Cacciatore, l'uomo ha abbandonato il portafogli in prossimità della farmacia del Santo, dopo aver prelevato, come documentato dal sistema di videosorveglianza della farmacia, due banconote rispettivamente da 50 e 20 euro. La Polizia ha incrociato i dati acquisiti, identificando P.I., già noto alle forze dell'ordine, come responsabile del furto.

Il 42enne sarebbe lo stesso che lo scorso mese di gennaio ha derubato una impiegata dell’ospedale Ruggi e che il 18 febbraio 2021, sempre all’interno della Cittadella Giudiziaria, avrebbe derubato un magistrato.