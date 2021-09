Moto finisce contro un palo: in coma un 50enne E' stato soccorso dal 118, ricoverato d'urgenza al Ruggi D'Aragona

Incidente tra Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore nella serata di ieri, una moto, per cause ancora non chiare, si è schiantata contro. Violento l'impatto, un 50enne cavese è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando ferite, fratture ed anche un’emorragia cerebrale. A soccorrerlo un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Il 50enne è in coma. Sulla vicenda indagano i carabinieri.