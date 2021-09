Salerno: esplode conduttura del gas, ustionato operaio L'incidente è avvenuto in Viale Delle Ginestre, provocato dalla rottura della conduttura del metano

Momenti di terrore nel primissimo pomeriggio a Salerno, dove si è registrata l'esplosione di una conduttura del gas. Ferito un operaio, che ha riportato ustioni: l'uomo, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto in Viale delle Ginestre, nel quartiere Sala Abbagnano, dove c'è un cantiere per lavori in corso relativo alla sistemazione della rete idrica. Stando ad una primissima ricostruzione durante l'intervento sarebbe stato danneggiato il tubo del metano e la fiammata di ritorno avrebbe investito il dipendente di "Salerno Sistemi" che si era calato nel buco.

Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia locale ed i vigili del fuoco. L'area è stata circoscritta per il timore di conseguenze ancora più gravi. L'operaio intanto è ricoverato all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.