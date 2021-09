Edificio a rischio crollo e discarica abusiva, scatta il sequestro in Cilento Montecorice, blitz di procura e Capitaneria: sigilli ad un'area di 3mila metri quadrati

Blitz di procura di Vallo della Lucania e Guardia costiera di Agropoli, con iol sequestro prevenjtivo di un edificio di cemento armato di circa 1500 metri quadrati disposto su due piani. I sigilli sono scattati nella frazione "San Nicola" del Comune di Montecorice: l'edificio, in condizioni strutturali fatiscenti, era diventato secondo gli inquirenti un pericolo per la pubblica incolumità. A completare il quadro, anche una situazione di oggettivo degrado.

Complessivamente il sequestro ha riguardato una superficie di 3mila metri quadrati, compresa l'area pertinenziale, che era diventata una discarica a cielo aperto, ricettacolo di ogni genere di rifiuti.

Non solo: la procura ha sottolineato come il cemento armato fosse lesionato in più punti, anche con veri e propri crateri. Dalle indagini è emerso che la società proprietaria dell'immobile - nonostante le ordinanze sindacali del Comune di Montecorice - non aveva mai provveduto a mettere in sicurezza l'area.