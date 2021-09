Salerno, paura all'istituto Genovesi: si staccano pannelli all'ingresso L'episodio fortunatamente è accaduto di notte

Paura all'istituto superiore “Genovesi” di Salerno dove la notte scorsa si sono staccati dal soffitto dei pannelli isolanti in un'area esterna alla scuola ma in prossimità dell'ingresso. Il cedimento, secondo quanto appreso, è avvenuto intorno alle 3 del mattino, ma la scoperta è stata fatta soltanto all'orario di apertura. Ieri, tra l'altro, tutte le scuole cittadine erano rimaste chiuse per la festività di San Matteo, patrono di Salerno. I vertici dell'istituto di via Vernieri hanno provveduto subito ad informare la Provincia di Salerno, ente che si occupa della gestione e della manutenzione delle scuole superiori. L'area è stata prontamente isolata e nelle prossime ore si provvederà a rimuovere il materiale crollato e che ha occupato tutta l'area d'ingresso. Non a caso sono state predisposte entrate ed uscite differenti, in modo da non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni. L'episodio, fortunatamente, si è verificato in un orario notturno e quando la scuola era ancora chiusa. Soltanto pochi giorni fa studenti, insegnanti e genitori, insieme ai delegati dei Cobas Salerno, erano scesi in piazza per chiedere più interventi per le scuole cittadine, rivolgerno questo appello anche al Prefetto, Francesco Russo.