Crollo alla scuola Genovesi, Strianese: "I lavori realizzati dall'Istituto" L'area era stata interessata da un intervento realizzato con i fondi Pon

Il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese è intervenuto in una nota sul cedimento avvenuto all'istituto superiore “Genovesi – Da Vinci”. Durante la scorsa notte la scuola è stata interessata dal crollo del “cappotto termico” installato in corrispondenza dell’intradosso del solaio prospettante l’ingresso dell’istituto. Oltre ai danneggiamenti subiti dall’edificio, non si sono avuti danni a persone.

“I lavori di isolamento termico sono stati realizzati direttamente dall’Istituto scolastico e facevano parte di un intervento di maggiore consistenza finanziato con fondi del PON 2007 – 2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento veniva individuato nella persona del Dirigente Scolastico, il quale provvedeva ad aggiudicare il servizio di direzione dei lavori e l’appalto” precisa Strianese in una nota e prosegue: “Appena i funzionari della Provincia sono stati informati dell’accaduto, hanno fatto presente alla dirigenza scolastica e al direttore dei lavori la necessità di procedere con urgenza, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, alla messa in sicurezza del complesso edilizio, alla rimozione e allo smaltimento del materiale crollato. Attività, la cui esecuzione, è stata assicurata in tempi brevi.

Nel frattempo, per l’accesso e l’uscita dall’istituto, saranno utilizzati altri ingressi. Successivamente si dovrà procedere ai lavori di sistemazione definitiva delle parti interessate dal distacco delle pannellature. Anche questo intervento dovrà essere posto a carico dell’impresa che ha eseguito i lavori del Pon, conclude il presidente Strianese.

Sul caso si è espresso duramente anche il vice segretario nazionale del Codacons Matteo Marchetti che ha detto “vengano condannati i responsabili, gli studenti potevano morire, solo grazie alla chiusura per la festa del santo patrono non è accaduta una tragedia”.