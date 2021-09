Sala Consilina, bancarotta fraudolenta ed estorsione: in carcere un commerciante L'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Potenza

Bancarotta fraudolenta ed estorsione: nei guai un commerciante. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, a carico di un cittadino per una pena di 7 anni e 1 mese.

In particolare, l’operazione, effettuata dal personale della sottosezione polizia stradale di Sala Consilina e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Lagonegro, ha consentito l’arresto di un commerciante di autoveicoli usati, già in passato sanzionato a seguito di controlli amministrativi per i reati di bancarotta fraudolenta ed estorsione.

L'uomo è stato sorpreso all’interno della sua rivendita, regolarmente attiva, del tutto ignaro del provvedimento a suo carico emesso, in quanto fiducioso dell’accoglimento di un ricorso presentato precedentemente. L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.