Incidente sul lavoro in Toscana, muore un 47enne salernitano Vincenzo Garone era originario del comune di Montesano sulla Marcellana

Era originario di Montesano sulla Marcellana, Vincenzo Garone, l'operaio che ieri ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Santa Croce sull'Arno, in Toscana. Il 47enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un escavatore mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della tragedia. Ai famigliari della vittima ha espresso cordoglio anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. «È con dolore e sgomento che apprendo la notizia dell'incidente in cui e' rimasto vittima un operaio a Santa Croce sull'Arno. Il mio pensiero va prima di tutto ai familiari, ai colleghi della vittima, alla comunità in cui viveva. Ma il dolore per il susseguirsi di questa catena di infortuni mortali, una vera e propria strage, non deve lasciarci impotenti: non deve passare giorno senza che uno strumento per contrastare questa strage venga messo in campo. Migliorare la sicurezza dovrà essere la nostra priorità prevenire un'ossessione quotidiana. Dobbiamo potenziare ancora gli strumenti di cui disponiamo, migliorare e rendere più capillari i controlli, rendere più mirate e di facile applicazione le norme per la prevenzione, coinvolgere con regole sempre più stringenti datori di lavoro, lavoratori, responsabili per la sicurezza, diffondere fin dalla scuola e a tutti i livelli della società civile e delle istituzioni una cultura della sicurezza per farla diventare patrimonio di tutti. Questo, come Regione, lo stiamo facendo e continueremo a farlo con raddoppiato impegno. Abbiamo chiesto una mano al governo che - notizia di oggi - ha inserito nel decreto fiscale nuove sanzioni e regole piu' rigorose sui controlli che vedranno l'ispettorato del lavoro affiancare le Asl nel lavoro indispensabile di vigilanza. Dobbiamo unire le forze perchè di queste notizie non vogliamo sentirne più» .