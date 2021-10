Operaio di Salerno Pulita aggredito in piazza della Concordia Due persone sono state fermate dalla Polizia, la Cgil: «Maggiori tutele per i lavoratori»

Un dipendente di “Salerno Pulita” questa mattina è stato aggredito da due extracomunitari in piazza della Concordia. Il fatto è accaduto poco dopo le 9.30. L’operatore era intento a spazzare e sarebbe stato invitato ad allontanarsi dai due extracomunitari, infastiditi dalla sua presenza. C’è stato un diverbio che si è concluso con l’aggressione del dipendente, costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Salerno dove è giunto a bordo di un’ambulanza. Da quanto si apprende l'uomo ha riportato una prognosi di trenta giorni.

Gli agenti della Polizia hanno individuato i due aggressori, due cittadini del Gambia, che saranno denunciati. Sono in corso accertamenti anche per verificare la propria posizione sul territorio. Nel frattempo pure Salerno Pulita ha fatto sapere che sporgerà denuncia. Non è la prima aggressione a danno di dipendenti della società. Nei mesi scorsi un altro operatore, addetto allo svuotamento di una campana per la raccolta del vetro in via Vernieri, fu pestato da un automobilista che non voleva attendere la conclusione dell’operazione. In quel caso l’operatore è stato in malattia per oltre un mese. Dura la presa di posizione anche da parte della Cgil. «È l'ennesima aggressione agli operatori della Salerno Pulita», ha affermato Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno. «Condanniamo questo episodio e chiediamo maggiori tutele per i lavoratori impegnati ogni giorno a prendersi cura delle strade cittadine. Da tempo abbiamo denunciato quanto accade durante la settimana con il fenomeno dell'apertura delle buste dei rifiuti e anche il clima d'odio in rete contro gli operatori. Più controlli e maggiore rispetto per chi garantisce un servizio essenziale per la nostra comunità».