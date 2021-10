Dipendente di Salerno Pulita aggredito da due stranieri: "La città non è sicura" Salerno Identitaria e del Movimento Nazionale: "Intransigenza verso chi delinque con espulsioni"

Ancora un episodio di violenza ai danni di un lavoratore durante l'orario di servizio. Ieri mattina, intorno alle 9.30, in piazza della Concordia a Salerno, due extracomunitari hanno aggredito un operatore di Salerno Pulita. L’uomo, intento a spazzare, è stato invitato ad allontanarsi da due extracomunitari, infastiditi dalla sua presenza. E' nata così una discussione che si è conclusa con l’aggressione del dipendente, costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Salerno dove è giunto a bordo di un’ambulanza. Giunte sul posto anche due volanti della polizia.

Salerno Identitaria ed il Movimento Nazionale esprimono solidarietà e vicinanza all'operatore della Salerno Pulita.

"L'episodio, avvenuto mentre l'operatore svolgeva le sue mansioni, suscita rammarico e preoccupazione perché allo stato delle cose Salerno non è una città sicura", denunciano i rappresentanti dei due movimenti.

"Solo le intenzioni losche dei due stranieri avrebbe giustificato il fastidio della presenza del lavoratore altrimenti non vi sarebbe motivo valido per la violenza perpetrata. Per chi come noi vive quotidianamente Salerno, sá benissimo che il lungomare cittadino e piazza della Concordia sono luoghi ormai in mano agli stranieri, che con il loro commercio abusivo e lo spaccio di stupefacenti hanno ridotto due luoghi simboli della città in zone poco sicure", l'accusa.

"Le cause vanno ricercate lontano da quando in questa città una certa politica "progressista" ha messo radici, usando il pugno duro verso i propri connazionali e la rimessività per gli immigrati. Come movimento di cittadini chiediamo maggiore sicurezza, ma soprattutto intransigenza verso chi delinque con espulsioni e provvedimenti certi per i non aventi di diritto a restare in Italia", concludono i rappresentanti di Salerno Identitaria e Movimento Nazionale.

Nel frattempo pure Salerno Pulita ha fatto sapere che "non rimarrà a guardare" e con ogni mezzo tutelerà i diritti dei dipendenti in ogni sede "difendendo anche l'immagine della nostra Azienda - scrive Bennet - è per questa ragione che, non appena chiariti i contorni della vicenda, daremo mandato al nostro Ufficio Legale di procedere a compiere ogni atto per difendere gli interessi di Salerno Pulita". Non è la prima aggressione a danno di dipendenti della società. Nei mesi scorsi un altro operatore, addetto allo svuotamento di una campana per la raccolta del vetro in via Vernieri, fu pestato da un automobilista che non voleva attendere la conclusione dell’operazione.