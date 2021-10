Incidente mortale in casa: anziano muore mentre prepara il vino Tragedia a Sala Consilina: l'uomo, 80 anni, trovato esanime nel tino

Dramma a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, dove un uomo è morto mentre preparava il vino.

Secondo quanto appena ricostruito, l’80enne, che abitava in via Mezzacapo, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel tino, forse a causa di un malore. Non dava notizie di sé da alcuni giorni.

A far scattare l'allarme sono stati proprio alcuni vicini, preoccupati perché non avevano visto la vittima da diverso tempo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del 118.