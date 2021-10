Denutriti e in pessime condizioni igieniche: salvati nove cani a Giffoni Denunciata per maltrattamento di animali la proprietaria

Detenuti in pessime condizioni igieniche, maltrattati e denutriti, con sintomi di atrofia muscolate e debolezza e qualcuno con evidenti lesioni cutanee: recuperati a Giffoni Valle Piana 9 cani, alcuni di razza "corso", altri meticci, vittime di maltrattamenti.

In azione i militari della Stazione Carabinieri Forestale intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano le condizioni degli animali. I controlli sono scattati in località “Sardone” ed hanno visto impegnato anche personale medico-veterinario dell’ASL di Giffoni Valle Piana.

Sul posto sono stati trovatI box di contenimento realizzati con reti metalliche e lamiere o teli frangisole utilizzati come tettoia, inadeguati per garantire sufficiente riparo dagli agenti atmosferici e dalle intemperie. Le condizioni igieniche dei box erano carenti e non vi era traccia di mangime. La presenza di escrementi sparsi, evidenziava inoltre la carenza di una ordinaria pulizia e manutenzione.

Viste le condizioni, il proprietario dei cani, una giovane donna, è stata deferita alla Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento animali. I cani sono stati sequestrati. In corso l’individuazione di associazioni animaliste e canili che possano prendersi cura dei nove esemplari.