Salerno e provincia al setaccio: controllate oltre 6mila persone Controlli nella Movida: sanzionati tre cittadini per mancato uso della mascherina

Salerno e provicia al setaccio: movida contenuta e controlli green pass. Nel mirino le aree cittadine maggiormente frequentate e a rischio di assembramenti. Inoltre l’attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e dei distributori

automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a

minori.

Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 6485 persone, 3951 veicoli e 1096 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli sono state sanzionate 3 persone per mancato utilizzo della mascherina.

"E’ necessario rilevare che la permanenza della Regione Campania in zona bianca è anche il risultato di quel senso

civico e di un atteggiamento corretto posto in essere dall’intera cittadinanza provinciale. Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto rigoroso delle regole perché solo in tal modo si riuscirà insieme e senza pericolose e controproducenti contrapposizioni a superare la pandemia", il messaggio dalla questura.