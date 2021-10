Rissa e tentato omicidio, maxi blitz: presi 15 minorenni L'operazione di procura e polizia: 10 in carcere, 5 in comunità

Si tratta di una delle retate più importanti degli ultimi anni a proposito di minorenni. Dalle prime ore della mattinata la polizia ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, a carico di altrettanti giovanissimi, su richiesta della procura presso il tribunale per i minorenni.

Di queste ordinanze, 10 sono relative a provvedimenti di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile e altre 5 di collocamento in comunità.

La gang è stata incastrata dopo una serie di indagini condotta dagli agenti per i gravi episodi legati ad una rissa, sfociata in un tentato omicidio. In mattinata in tribunale è stata convocata la conferenza stampa da parte del procuratore Patrizia Imperato.