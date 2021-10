Condannato ad 11 anni di carcere il killer di Franco Lettieri L'ex pentito salernitano ucciso a coltellate da un minorenne di nazionalità rumena

Ad uccidere l’ex pentito salernitano Franco Lettieri è stato un minorenne di nazionalità rumena, che il tribunale di Ancona ha condannato ieri ad undici anni di reclusione.

Si chiude la vicenda giudiziaria che ha riguardato il collaboratore di giustizia trafitto da 11 coltellate la sera del 15 gennaio scorso ad Ascoli Piceno. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso con lo zio Petr Lambru: per quest’ultimo l’udienza preliminare è stata fissata il prossimo 11 novembre al tribunale di Ascoli. Per la procura sarebbe stato parte attiva del piano omicida.

Per il minorenne, reo confesso, la procura aveva chiesto la condanna a 14 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è arrivata con rito abbreviato.

Il minorenne non ha mai spiegato, neanche durante il processo, le motivazioni che lo hanno spinto ad uccidere il 57enne salernitano.