Rifiuti abbandonati, la Guardia nazionale ambientale bonifica mini-discarica Dopo le segnalazioni dei residenti di Giovi

Nuova operazione di contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte della Guardia nazionale ambientale. Gli operatori guidati dal dirigente interregionale del Centro-Sud, Antonio D'Acunto, sono intervenuti a Salerno.

Su segnalazione di alcuni residenti di Giovi, hanno denunciato la presenza di una mini discarica a cielo aperto: abbandonati plastica, sacchi pieni di rifiuti e persino un congelatore da bar.

Le guardie sono al lavoro per provare ad incastrare gli incivili che si sono resi responsabili dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti "che, oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica - ricordano i volontari - è anche attrattiva per animali randagi e volatili".

Le donne e gli uomini guidati da D'Acunto hanno assicurato che i controlli non si fermano ed anzi riguarderanno anche altre zone della città di Salerno.