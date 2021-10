Inchiesta coop e appalti, Savastano e Caselli al Riesame Memoria difensiva per il dirigente del Comune. L'avvocato dell'ex assessore 2 ore davanti ai giudici

Appuntamento davanti al tribunale del Riesame per tutti gli indagati dell'inchiesta sui presunti appalti truccati al Comune di Salerno, relativamente alla gestione della manutenzione affidata alle cooperative.

In campo gli avvocati degli esponenti delle società, del consigliere regionale Nino Savastano e del dirigente municipale Luca Caselli. L'ex assessore alle politiche sociali non era presente in aula: il colloquio del suo legale, Cecchino Cacciatore, è durato oltre due ore ed è stato racchiuso in circa 150 pagine.

Ha reso invece dichiarazioni spontanee Luca Caselli, che nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il funzionario di palazzo di città ha contestato le accuse che gli sono state mosse, riferendo ai magistrati di non aver ricevuto alcuna "pressione" dalla politica per la gestione degli appalti e la proroga degli affidamenti alle cooperative.

L'avvocato Michele Sarno, che nei giorni scorsi si era visto accogliere l'istanza per Fiorenzo Zoccola (che ha lasciato il carcere ed ora si trova ai domiciliari), non esclude nei prossimi giorni un nuovo interrogatorio per il suo assistito.