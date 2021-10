Coop e appalti, blitz della polizia al Comune di Salerno Gli agenti hanno fatto tappa negli uffici di palazzo di città

Non c'è pace per il Comune di Salerno. Poco prima delle 10, infatti, gli agenti della squadra mobile hanno fatto tappa a palazzo di città.

I poliziotti si sono presentati all'ingresso per poi accedere: l'operazione non è durata molto, ma è lecito attendersi che si tratti di un ulteriore sviluppo relativo all'inchiesta sulle cooperative ed i presunti appalti truccati contestati dalla procura di Salerno.

Da chiarire se gli agenti in borghese della polizia abbiano acquisito ulteriore documentazione o abbiano notificato atti.

L'accesso agli uffici di Palazzo Guerra arriva all'indomani del Riesame per tutti gli indagati - fatta eccezione per Fiorenzo Zoccola, che ha lasciato il carcere per essere trasferito ai domiciliari - coinvolti nell'inchiesta della procura. Ora, questo ulteriore step che fa presagire come l'attività investigativa da parte della magistratura sia ancora in pieno svolgimento.