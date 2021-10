Beccato in strada con cocaina ed eroina: arrestato pusher a Salerno I controlli dopo la segnalazione di un cittadino della zona attraverso l’App YOUPOL

Lotta alla droga e allo spaccio a Salerno: in manette un ventenne, G.Z, le sue iniziali, del posto. In azione un equipaggio della Sezione Falchi della Squadra Mobile, in Via Santa Margherita. Il ragazzo è stato beccato in possesso di 14 involucri di cocaina, per un peso lordo di gr.1,47 e 7 involucri di eroina, oltre alla somma di euro 85 ed un telefono cellulare.

Preziosa è stata la collaborazione di un cittadino che ha segnalato l’attività di spaccio nella zona attraverso l’App YOUPOL della Polizia di Stato. Dopo la segnalazione, quindi, sono scattati i controlli degli agenti. Il giovane pusher è stato così arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio. Previsto in mattinata il giudizio per direttissima.