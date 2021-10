Furto e ricettazione di carte di credito, arrestato anche il complice Preso un 23enne della Marianella, si cerca ancora una donna

I carabinieri della stazione di Marianella hanno individuato ed arrestato un 23enne del quartiere che si era reso irreperibile il giorno precedente, quando i carabinieri della stazione di Salerno principale si erano presentati presso la sua abitazione per eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il giovane è ritenuto il complice del 28enne arrestato il giorno prima a Secondigliano, che dovrà rispondere di furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.

Secondo gli investigatori, il pregiudicato di Marianella avrebbe materialmente utilizzato il postamat rubato in una casa per prelevare 600 euro presso un atm di Napoli. Ma le indagini dei carabinieri proseguono per individuare il terzo complice, una donna.