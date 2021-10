Movida sicura, Salerno e provincia al setaccio: controllate oltre 7mila persone Multati in quattro per mancato uso della mascherina

Salerno e provincia al setaccio: continuano i servizi interforze per una garantire la Movida sicura. Durante la settimana appena trascorsa numerosi i controlli per garantire anche il rispetto delle normative antiCovid. Nel mirino le zone maggiormente interessate dalla movida, anche nel capoluogo, per la presenza di locali, ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti. Verifiche anche per il contrasto all’ambulantato abusivo. Nel corso dell'ultima settimana sono state contollate, in totale, 7289 persone, 4188 veicoli e 906 esercizi pubblici. Quattro persone sono state sanzionate per mancato uso mascherina.