Salerno, operazione anti bracconaggio della Guardia nazionale ambientale Controlli in corso per l'attività venatoria, diverse le sanzioni elevate

Salerno, operazione anti bracconaggio in corso nel territorio provinciale. In azione diverse pattuglie della Guardia nazionale ambientale, al lavoro anche per far rispettare la legge sulla caccia.

A coordinare l'intervento è il dirigente interregionale Centro Sud, Antonio D'Acunto, supportato dalle guardie giurate venatorie della Italcaccia di Salerno.

Molti i luoghi e le persone controllate: verifiche soprattutto su regole, limitazioni temporali, luoghi e capi in materia di caccia. Diverse le sanzioni elevate, ma le attività di controllo proseguiranno.