Tragico incidente stradale: muore donna di 38 anni, grave la figlia piccola Lo schianto è avvenuto sulla Statale 19 che collega Battipaglia ed Eboli

Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Salerno: in mattinata, sulla Strada Statale 19 che collega i Comuni di Eboli e Battipaglia, una donna di 38 anni ha perso la vita. Ricoverata in gravi condizioni la figlia piccola, di appena 2 anni, che viaggiava con lei in auto. Per la giovane madre, alla guida di una Lancia Y, non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro una Fiat 500 a bordo della quale viaggiava un uomo di Eboli: a quanto risulta, le sue condizioni non preoccupano.

Sul luogo del sinistro anche un'eliambulanza, con i rianimatori che hanno provato a strappare alla morte la 38enne battipagliese. Sulla dinamica indagano i vigili urbani dei due centri ed i carabinieri.