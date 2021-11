Incidente stradale: dopo la mamma muore anche la piccola Greta La bimba di due anni era ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli

Non ce l'ha fatta la piccola Greta, lottava da ieri tra la vita e la morte ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. Era rimasta coinvolta nel drammatico incidente che ha ucciso sul colpo la sua mamma, la 38enne Vincenza Avallone. La donna era alla guida della Lancia Y che si scontrata frontalmente con un'altra auto, ieri mattina sulla strada statale 19, tra Battipaglia e Eboli. La vettura della donna era finita fuori strada dopo l'impatto con una Fiat 500 guidata da un 22enne, per cause ancora non chiare.

Per uno strano caso il ragazzo alla guida era proprio il nipote di una cara amica della vittima. Le condizioni della bambina di due anni, seduta regolarmente nel seggiolino in auto, erano parse da subito molto gravi. La piccola era stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e rianimata sul posto dai soccorritori che avevano effettuato il massaggio cardiaco riuscendo a farla riprendere. Aveva subìto in queste ore un'operazione alla milza.

Troppo gravi però le ferite riportate nello schianto. La piccola Greta non è sopravvissuta, gettando nello sconforto due comunità già duramente provate dalla morte della sua giovane mamma. Distrutti dal dolore i familiari di Enza e Greta, il marito e papà, carabiniere in servizio in Basilicata. Ieri è arrivato sul luogo dello scontro quando la sua compagna era purtroppo già senza vita, tutte le speranze erano ora rivolte alla ripresa della bimba ma un destino crudele ha voluto che anche lei non riuscisse più a riprendersi.