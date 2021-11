Incidente mortale, bimba di 2 anni ricoverata al Santobono La madre è morta sul colpo, la piccola è grave

Lotta tra la vita e la morte la bimba di due anni coinvolta ieri mattina in un drammatico incidente stradale sulla statale 19, tra Battipaglia e Eboli. La madre, Vincenza Avallone, era alla guida dell'auto che si è scontrata frontalmente, per cause ancora non chiare, contro un'altra vettura, la donna è morta sul colpo. La 38enne, figlia di un carabiniere, si era trasferita da poco a Battipaglia, nel rione Taverna. Era nata e cresciuta in un altro quartiere, il Paterno ebolitano.

Lavorava come commessa in un noto centro commerciale di Eboli. Il marito è un carabiniere in servizio a Brienza, una piccola cittadina in Basilicata, in provincia di Potenza. Nello schianto frontale con una Fiat 500 guidata da un 22enne che ha ucciso Vincenza, è rimasta ferita in modo grave la piccola di soli due anni. I soccorritori hanno dovuto praticare massaggio cardiaco a madre e figlia contemporaneamente, solo la piccola si è ripresa. Ferito in modo lieve l'altro conducente, il destino ha voluto si trattasse del nipote di una cara amica della 38enne.

La bambina è stata trasferita all'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ricoverata in terapia intensiva, dopo aver subito un'operazione alla milza. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica del drammatico incidente che ha sconvolto due comunità: Eboli e Battipaglia.