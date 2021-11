Tragedia sfiorata a Sapri: scoppia incendio in casa, 94enne vivo per miracolo Probabilmente a causare il rogo è stato il mal funzionamento di una stufa

Fuoco e fiamme nella sua abitazione, tragedia sfiorata nella notte a Sapri dove un uomo di 94 anni è stato salvato dai carabinieri dall'incendio che ha avvolto il suo appartamento, causato probabilmente da un malfunzionamento di una stufa.

I militari sono intervenuti in pieno centro città, in via Silvio Pellico, dopo la telefonata, giunta intorno alle 4.30, di un passante che ha detto di aver visto un anziano sul balcone in grave difficoltà, avvolto da un denso fumo nero. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l'uomo sul balcone, in preda al panico che cercaca di chiedere aiuto, mentre a malapena si reggeva in piedi e respirava affannosamente.

Si sono così immediatamente introdotti nell'abitazione per aiutarlo e una volta raggiunto, viste anche le evidenti difficoltà motorie, i militari lo hanno preso in braccio e portato in salvo in strada, dove, poco dopo, è stato affidato alle cure dei sanitari dei 118 giunti sul posto. Il 94enne è stato ricoverato in osservazione presso l’Ospedale di Sapri per intossicazione dovuta ad inalazione da fumo ma, fortunatamente, è fuori pericolo di vita.

Nel frattempo sul luogo dell’incendio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, con non poche difficoltà, hanno lavorato allo spegnimento delle fiamme che hanno completamente distrutto la casa dell'uomo. L'abitazione, infatti, è stata dichiarata inagibile.