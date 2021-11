Mercato San Severino, si ferisce a una gamba: cacciatore trasportato in ospedale In azione il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Nella giornata di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per un incidente di caccia occorso ad un uomo, che si trovava tra le località Monte Salto e Ciorani di Mercato San Severino.

L’allarme è stato lanciato dai compagni ed è stato diramato a più Enti, tra cui il 118 che ha inviato l’elisoccorso con tecnico CNSAS a bordo, che è arrivato per primo in zona operazioni ed ha sbarcato l’equipe sanitaria.

La vittima, un uomo di 44 anni, originario di Fisciano, presentava una emorragia ad una gamba, ed è stato prima stabilizzato, poi imbarellato e infine recuperato al verricello per essere trasportato all'ospedale San Leonardo di Salerno. L’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Per questo intervento si sono mobilitati oltre all’elisoccorso 118, con Tecnico CNSAS a bordo, anche una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’ambulanza territoriale 118, i vigili del fuoco ed i Carabinieri Forestali.