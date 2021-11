Grave incidente sulla Bussentina: tir precipita in un dirupo, ferito l'autista Sulla statale si è verificato anche un altro incidente che ha visto coinvolto un 70enne

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale Bussentina, nel comune di Torre Orsaia. Un tir, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è finito fuori strada, precipitando in un dirupo ad oltre 15 metri di profondità. L'autista del mezzo è stato estratto vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco di Policastro Bussentino. Successivamente è stato trasferito in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno dove è arrivato con diverse ferite ma cosciente. Le sue condizioni saranno monitorate dai medici del nosocomio salernitano. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse in quanto il cassone del tir è rimasto in bilico, mentre la cabina e la motrice erano finite nel dirupo.

Le operazioni hanno visto impegnati gli agenti della Polizia Stradale di Sapri, i carabinieri Forestali ed i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Proprio i rallentamenti e le code hanno provocato un altro incidente. Un'auto guidata da un 70enne ha tamponato un'altra vettura. L'anziano è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania.