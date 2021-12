Incidente sull'A2 del Mediterraneo, otto feriti A scontrarsi un'auto e un pick up

Momenti di paura nella serata di ieri sull'A2 del Mediterraneo, nello svincolo autostradale di Atena Lucana, in direzione sud. Per cause ancora non chiare un'auto ed un pick-up si sono scontrati frontalmente. Nel violento impatto sono rimaste ferite otto persone, nessuno in gravi condizioni. Sono intervenuti sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.