Cilento, pullman contro camion: ferita una 14enne La giovane è stata portata in ospedale a Vallo della Lucania

Paura questa mattina per un incidente stradale verificatosi poco prima delle 8 tra i comuni di Castellabate e Montecorice, in località Ripe Rosse. Un pullman con a bordo pendolari e studenti, per cause ancora non chiare, si è scontrato contro un camion della nettezza urbana.

Non ci sono state gravi conseguenze dopo l'impatto. Ferita in modo non grave una ragazzina di 14 anni che stava andando a scuola ad Agropoli. La giovane è stata soccorsa e condotta in ospedale a Vallo della Lucania.