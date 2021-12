Tragedia ad Atrani: 80enne precipita dal balcone e muore Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Amalfi

Tragedia ad Atrani dove nella notte è morta un'anziana in circostanze ancora da chiarire. L'80enne è precipitata dal terrazzo di casa, perdendo la vita dopo un volo di circa 5 metri. Il dramma intono alle 3.30 di notte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagni di Amalfi e personale del 188 che non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’anziana. Toccherà ora ai militari ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna, madre di due figli. Viveva con la cognata.