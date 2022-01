Cava de' Tirreni: ottantenne trovato morto in casa L'uomo viveva da solo

Dramma della solitudine a Cava de' Tirreni. I vigili del fuoco di Salerno hanno trovato un ultra ottantenne morto in casa. I caschi rossi sono intervenuti, in seguito a una segnalazione, in un appartamento di

via Farano, in zona Pianesi. L'uomo era lì senza vita, proprio vicino alla porta. Da chiarire se sia morto per cause naturali. L'anziano viveva da solo. Sul sono intervenuti anche i soccorsi del 118 e la polizia di stato che dovrà ora accertare la dinamica di quanto accaduto.