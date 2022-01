Tragedia di Capodanno a Pellezzano: addio a Nicholas e Ilaria Avevano 18 e 15 anni, fatale un incidente con lo scooter. Il cordoglio dei sindaci

Un tragico incidente mortale, la sera di Capodanno, ha sconvolto l'intera Valle dell'Irno. La provincia di Salerno piange gue giovanissimi, Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, rispettivamente, il 18enne di Pellezzano e la 15enne di Salerno che, nel pomeriggio del primo giorno dell'anno, hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale a bordo del loro scooter. I due giovani erano in sella al mezzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo dello scooter, finendo contro un palo. L'impatto fatale è avvenuto in via Carlo De luliis all'altezza della "Cartiera". Inutili i soccorsi giunti sul posto: per i due minori non c'è stato nulla da fare.

"Nessuno mai avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico. Un incidente, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, che ha letteralmente sconvolto l’intera cittadinanza. Due giovani, a bordo di uno scooter hanno purtroppo perso la vita in un sinistro sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di Pellezzano. Esprimo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze alle famiglie dei due giovani colpite da questa immane tragedia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà per il grave lutto subito. L’intera comunità è rimasta scioccata da quanto accaduto rivolgendo alle famiglie tutto l’affetto e la vicinanza", il cordoglio del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Anche il sindaco di Baronissi si è unito al dolore della cominità affidando ai social il suo messaggio di cordoglio: "La città di Baronissi, costernata per il tragico incidente stradale di questa sera a Pellezzano che e’ costato la vita a due giovanissimi, esprime piena solidarietà e vicinanza alle famiglie dei ragazzi scomparsi, al Sindaco Morra e alla intera comunità":

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.