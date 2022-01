Terribile tragedia di Capodanno: incidente in motorino, muoiono due ragazzini Le vittime sono una 15enne e il suo amico di 18 anni che viaggiavano a bordo di un motorino

Non poteva esserci inizio d'anno peggiore per il Salernitano: in un incidente avvenuto a Pellezzano, due ragazzi di 15 e 18 anni hanno perso la vita. Si tratta di una ragazza e di un ragazzo, residenti tra il quartiere Fratte di Salerno e Coperchia.

Il sinistro è avvenuto in Via Carlo De Iuliis: la strada è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare le due vittime.

Carabinieri e polizia municipale di Pellezzano stanno effettuando i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto pare, i due viaggiavano insieme a bordo di un motorino. Il ciclomotore, per cause in corso di accertamento, è sbandato per poi schiantarsi contro il marciapiede. Per la ragazza e l'amico non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate, il medico legale giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A quanto risulta agli investigatori, insieme alle due vittime c'erano anche altre due persone a bordo di un altro motorino. Anche loro sono cadute, ma senza riportare gravi conseguenze.

La loro testimonianza potrebbe aiutare gli investigatori a far luce sull'accaduto. Intanto, per le comunità di Pellezzano e Salerno una doppia, terribile, tragedia che funesta l'inizio dell'anno.