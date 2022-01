Ordigno bellico inesploso ritrovato a Sapri, arriva l'esercito I militari del Genio hanno constatato che si tratta di una bomba d’aereo statunitense di 500 lbs

E’ stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì, all’interno di un cantiere privato in località Timpone a Sapri, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Ieri ha avuto luogo il primo sopralluogo congiunto con i militari del 21 Reggimento Genio Guastatori di Caserta, i Carabinieri di Sapri e la Polizia Municipale nei pressi dell’ordigno.

I militari del Genio hanno constatato che si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense da 500 lbs inesplosa, lunga un metro.

"L’ordigno è stato messo in sicurezza e posto sotto sorveglianza dalle FFOO. Per la definizione dell’intervento, come da protocollo, seguiranno le operazioni coordinate dalla Prefettura di Salerno che, inoltre, ringrazio per l’immediato, continuo e costante supporto", il sindaco Antonio Gentile.