Ottantenne cade in casa: la salvano carabinieri e pompieri La donna è stata ritrovata svenuta in bagno

Paura nel comune salernitano di Polla dove un'ottantenne che vive da sola è caduta accidentalmente mentre era in casa, in via Cotrazzo. A dare l'allarme i vicini della donna, non avendo sue notizie da diverse ore. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco che hanno rinvenuto la malcapitata a terra nel bagno. I sanitari del 118 hanno medicato l'anziana portata poi all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è in buone condizioni.