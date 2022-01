Tragedia a Maiori: si tuffa per salvare il suo cagnolino e muore L'animale era finito nella vasca irrigua del giardino di un'abitazione

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Maiori, intorno alle 16. Un 70enne, Carlo Apicella, è morto dopo essersi lanciato in acqua nella vasca irrigua di 45metri cubi situata nel suo giardino di casa per salvare il suo cagnolino, in località Montagnella. Forse l'impatto improvviso con l'acqua gelida e un malore all'origine dell'annegamento.

A recuperare il corpo ormai senza vita i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma per il malcapitato non c'era ormai più nulla da fare. Hanno solo potuto accertare il decesso. Salvo invece il cagnolino. Grande dolore in tutta la comunità per un dramma così improvviso e inaspettato. Un gesto d'amore verso il proprio animale domestico che purtroppo è costato la vita al 70enne salernitano.