Buccino: grave l'operaio precipitato da un'impalcatura mentre lavorava Il 59enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Oliveto Citra

E' in gravi condizioni ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Oliveto Citra l'operaio 59enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel salernitano.

L'uomo, residente a Colliano, lunedì è precipitato da un’impalcatura di un cantiere edile per circa tre metri, per cause ancora non chiare. L'operaio ha riportato numerose fratture e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il lavoratore nel nosocomio. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause e alla dinamica di quanto successo.

Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano, pone ancora di più l'allarme su una situazione ormai davvero insostenibile con i sindacati che chiedono maggiori tutele e sicurezza sul posto di lavoro e che vengano rispettati i protocolli.