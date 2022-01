Truffa del pacco ad una 90enne di Giffoni: 47enne finisce in carcere Si era fatto consegnare 500 euro e diversi monili in oro

Con la scusa di consegnare un pacco per il nipote, si era fatto consegnare da una 90enne di Giffoni Valle Piana 500 euro e diversi monili in oro. I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 47enne napoletano che, bloccato in flagranza di reato, è finito in carcere. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, si sarebbe finto un corriere e avrebbe consegnato un pacco, contenente una risma di carta, all'anziana. In cambio si è fatto dare 500 euro e diversi gioielli. La donna, dopo essersi accorta della truffa, ha chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno attivato subito il piano di controlli straordinari e, dopo aver individuato la targa, hanno fermato il 47enne ad un posto di blocco. Dai controlli sono riusciti a recuperare la refurtiva che è stata riconsegnata all'anziana. L'uomo, invece, è finito in carcere a Salerno.