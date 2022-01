Rissa a Nocera Inferiore, dalla Prefettura assicurano controlli potenziati “Massimo impegno a fornire supporto e collaborazione all’azione delle polizie municipali"

Sos sicurezza a Nocera Inferiore. Dopo l'escalation di furti e i diversi espisodi di movida violenta registrati negli ultimi giorni - l'ultimo risale alla notte tra sabato e domenica - il sindaco Manlio Torquato ha chiesto ed ottenuto un faccia a faccia, questa mattina, con il prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Presso il palazzo del governo si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno preso parte il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, il comandante provinciale dei carabinieri, Gianluca Trombetti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Oriol De Luca.

Grazie al sistema di videosorveglianza, sono stati identificati i quattro presunti autori della rissa avvenuta in strada, all'esterno di un locale in via Garibaldi, culminata con il ferimento di tre giovani. Gli indagati sarebbero tra i componenti del gruppo protagonista dell'aggressione. Ad avere la peggio un 19enne nocerino che ha riportato lesioni traumatiche e un suo amico, oltre alla sorella del 19enne.

Mentre proseguono le indagini per risalire all’identità di eventuali altri responsabili, le forze dell’ordine hanno ribadito la massima collaborazione a potenziare i controlli, anche predisponendo servizi straordinari ed una postazione mobile dei carabinieri nei punti più critici della città. Dalla polizia “massimo impegno a fornire supporto e collaborazione all’azione delle polizie municipali, soprattutto nelle fasce serali e nelle zone “sensibili” delle città”.