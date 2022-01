Vallo di Diano, nuovo maxi sequestro di pellet non a norma Sigilli a 15 tonnellate di "nocciolino" potenzialmente pericoloso

Ancora un sequestro di prodotti non a norma da parte della guardia di finanza di Salerno. Le fiamme gialle di Sala Consilina si sono concentrate sui combustibili per uso domestico.

In un negozio del Vallo di Diano, i militari hanno scoperto 15 tonnellate di "nocciolino" (biomassa legnosa utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni e molto simile al pellet), che però è risultato non a norma.

Assenti, infatti, le indicazioni sulle caratteristiche qualitative e l'eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute delle persone e per l'ambiente.

Sequestrato tutto il materiale non conforme, già confezionato in 600 sacchetti da 25 chili e pronti per essere immessi sul mercato. Il titolare dell'impresa rischia multe fino a 25mila euro.