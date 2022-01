Reddito di cittadinanza: denunciati 52 furbetti beccati dai carabinieri Si tratta di stranieri residenti a San Marzano sul Sarno

52 persone di varia nazionalità sono state denunciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno per indebita percezione del reddito di cittadinanza. I militari hanno condotto, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre dello scorso anno, una capillare attività d’indagine sulla verifica dei requisiti previsti per la concessione del reddito di cittadinanza, al termine della quale era stato accertato che su di un campione esaminato di circa 3000 cittadini percettori del sussidio, 300 non ne avevano diritto.

Dagli ultimi accertamenti, dall’inizio dell’anno, i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno invece denunciato ben 52 stranieri, rispettivamente 15 uomini e 37 donne, tutti di varie nazionalità (16 albanesi, 16 marocchini, 15 rumeni e 5 bulgari), residenti e domiciliati a San Marzano sul Sarno, percettori di reddito di cittadinanza, che avevano dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da oltre 10 anni, “ricavando indebitamente la somma di euro 453.329,33” chiariscono i carabinieri.

Il militari hanno pertanto proceduto alla comunicazione all’INPS che procederà alla revoca immediata del beneficio e la ripetizione del danaro elargito.