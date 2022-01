Furbetti del reddito scoperti a San Marzano, il plauso della sindaca Zuottolo Sono 52 le persone di varia nazionalità che sono state denunciate

Furbetti del Reddito di cittadinanza scoperti a San Marzano sul Sarno, il plauso della sindaca Carmela Zuottolo alle forze dell'ordine.

“L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, che ha portato alla scoperta di 52 presunti furbetti del reddito di cittadinanza residenti in città, dimostra la presenza dello Stato nella nostra comunità. Ai militari dell’Arma va il mio plauso e quello di tutta la cittadinanza. Se serve saremo pronti a collaborare in qualsiasi modo, come amministrazione comunale, per il proseguio delle indagini”, il plauso della fascia tricolore.