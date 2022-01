Salerno, ancora un'aggressione sulla Sita Sud I sindacati: "La questione sicurezza va messa al centro delle discussioni"

Ancora un aggressione ai danni di un lavoratore. Lo denunciano la Filt Cgil e la Uil Trasporti. “Si è verificato un nuovo e vile atto di aggressione ai danni di un verificatore della Sita Sud.

Il dipendente, mentre effettuava la sua attività di prevenzione e verifica titoli di viaggio, sulla tratta Sorrento - Sant'Agata, ha, semplicemente, chiesto ad un viaggiatore l'esibizione del green pass, in pochi minuti dalle minacce verbali il lavoratore è stato aggredito fisicamente ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. A lui va tutta la nostra solidarietà” chiariscono i sindacati in una nota.

“Cresce sempre più la tensione e il malcontento tra gli autisti ed i verificatori che in questo delicato momento sono sempre in prima linea per garantire il "diritto alla mobilità" ed il rispetto delle norme anti Covid. Tutto questo accade con una frequenza inaccettabile, fatti che il più delle volte passano purtroppo nel dimenticatoio.

C'è la necessità di rimettere al centro delle discussioni la parola "sicurezza" come priorità e bene comune per la salvaguardia del personale e degli utenti” concludono Gerardo Arpino, segretario della Filt Cgil Salerno e Francesco D'Amato segretario regionale della Uil Trasporti.