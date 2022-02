Saccheggio dell'indifferenziata, nuovo blitz: multati anche tre ristoranti Plauso del sindaco all'operazione di polizia, caschi bianchi e Salerno Pulita

“Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto, anche ieri sera, dalla Polizia Municipale, in collaborazione con Salerno Pulita, per contrastare il fenomeno di vandalismo che si verifica soprattutto nella giornata di conferimento dell'indifferenziato.

Capita sovente che soprattutto extracomunitari saccheggino le buste per rubare e rivendere quello che possa essere utile” sono le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che poi ha concluso: “Approfitto per rivolgere un appello a cittadini ed esercenti commerciali per conferire correttamente i rifiuti così da non appesantire ingiustificatamente la macchina dello smaltimento rifiuti”. La fascia tricolore ha commentato positivamente l'operazione messa in campo contro le aperture delle buste di indifferenziato in città. La notte scorsa sono stati colti in flagrante diversi “cercatori di metalli” in via Baratta, in via Guercio, via Caterina, corso Garibaldi, lungomare Colombo e nel rione Campione. L’operazione è iniziata lunedì sera alle 20 ed è terminata all’alba. Sono state sanzionate anche tre attività di ristorazione che avevano esposto sulla strada decine e decine di bustoni contravvenendo all’ordinanza sindacale sul conferimento dei rifiuti.

All’operazione hanno partecipato addetti e responsabili di Salerno Pulita che hanno coadiuvato, con le segnalazioni, il lavoro degli agenti del Nucleo operativo ambiente e decoro urbano della polizia municipale, diretto dal capitano Mario Elia, a loro volta in contatto con la polizia di Stato.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei responsabili (magrebini ma soprattutto rumeni provenienti dal campo rom di Gianturco) e al sequestro dei carrellini contenenti il materiale che avevano prelevato dalle buste di immondizia, in massima parte piccoli elettrodomestici, cellullari, personal computer, forni a microonde, giocattoli e indumenti.

“Dall’operazione è emerso - ha commento Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - che nell’indifferenziato c’è di tutto, tanto materiale che non dovrebbe proprio esserci, a cominciare dagli oggetti sequestrati dalla polizia municipale, a cui va il nostro plauso, che andrebbero portati ai centri di raccolta Fratte e Arechi. Anche i cittadini, dunque, possono aiutarci a contrastare il fenomeno dell’apertura delle buste non mettendo nell’indifferenziato questi oggetti”.

Nel corso delle operazioni sono stati multati anche i titolari di tre attività di ristorazione (a piazza della Concordia, a lungomare Colombo e a Mariconda) che avevano ammassato decine e decine di bustoni, cartoni, cassette di legno e di plastica, sul suolo pubblico. In pratica delle micro discariche che costringono Salerno Pulita ad utilizzare un camion con il ragno per la rimozione. La Polizia municipale monitorerà costantemente queste attività per mettere fine a tanta inciviltà, mentre Salerno Pulita si è impegnata a scrivere agli amministratori dei condomini sprovvisti di carrellati affinché li acquistino. Le segnalazioni saranno inviate anche al Nucleo operativo ambiente e decoro urbano della polizia municipale che provvederà poi ad effettuare i successivi controlli e a comminare le eventuali sanzioni.