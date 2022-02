Ladri di spazzatura, Tringali: intervenga la magistratura “Continueranno gli interventi in città”

“Nella notte scorsa abbiamo l’ennesima riprova del ripetersi di un disgustoso e pericoloso fenomeno che sta riducendo ad un vero e proprio immondezzaio molte strade cittadine. Personaggi, in genere cittadini extracomunitari, pervengono a Salerno nel corso della notte, squarciano le buste di raccolta dell’indifferenziato, ne prelevano oggetti di loro interesse da rivendere (materiali ferrosi, capi d’abbigliamento, scarpe ecc.) e lasciano dietro di loro una scia di immondizia che devasta letteralmente i marciapiedi e le sedi stradali. Quello della notte scorsa è stato il secondo intervento operato dalla Polizia Municipale alla guida del Capitano Mario Elia e disposto da questo Assessorato, in collaborazione con Salerno Pulita. Ve ne saranno molti altri” . A dirlo è Claudio Tringali, assessorato alla Sicurezza e Polizia Municipale che continua: “Ciò che qui oggi preme sottolineare è che il problema non è risolvibile soltanto con un’opera di repressione. Occorre che anche i cittadini distinguano bene cosa conferire nell’indifferenziato e che vi sia un cambio degli orari di conferimento. Analoga collaborazione per il rispetto delle norme di conferimento si richiede ai gestori di esercizi pubblici, alcuni dei quali sono stati contravvenzionati nel corso di questa stessa notte. Ci auguriamo, infine, l’autorevole intervento della magistratura, anche a seguito dell’esposto denuncia presentato da Salerno Pulita e dall’Amministrazione” ha concluso Tringali.