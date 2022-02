Tenta di entrare in casa dell'ex dal balcone: arrestato 61enne Era stato già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia

Ha provato ad entrare in casa della compagna, passando dal balcone. Arrestato nella tarda serata di ieri a Bellizzi, un 61enne per maltrattamenti in famiglia. In azione i carabinieri della compagnia di Battipaglia. L'uomo, disoccupato, non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ex compagna, una donna di 66 anni, sempre del posto, la quale lo ha cacciato da mesi dalla sua abitazione per non subire le sue violenze.

Ieri pomeriggio l’uomo, che farebbe abuso anche di alcol, si è presentato davanti alla sua abitazione bussando alla porta in maniera insistente. Ha tentato di introdursi all’interno dell'appartamento dal balcone, passando dalla tromba delle scale, danneggiando anche una vetrata del condominio. La donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti riuscendo a bloccarlo. Il 61enne, che già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Fuorni.