Salerno, cade dal balcone mentre fa dei lavori: muore 58enne L'uomo stava cambiando una lampadina. Inutili i soccorsi del 118

Tragedia questa mattina a Salerno, in via Giuseppe Fabio. Intorno alle nove un uomo è precipitato dal quarto piano di un palazzo. Il 58enne si trovava sul balcone della sua abitazione. Stava effettuando dei piccoli lavori di manutenzione, pare stesse cambiando una lampadina quando, per cause ancora non chiare, ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Potrebbe aver avvertito un malore improvviso. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. L'uomo era solo in casa al momento del fatale incidente.

Ad accorgersi di quanto accaduto dei passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 58enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. I volontari hanno solo potuto accertarne i decesso avvenuto per le gravi ferite riportate dopo il violentissimo impatto con l'asfalto.

Choc nel quartiere, la tranquillità del sabato mattina è stata squarciata da un dramma inatteso. I carabinieri del reparto operativo di Salerno, guidati dal comandante Giancarlo Sant'Agata, hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si è trattata purtroppo di una tragica fatalità.